Generali-Cattolica, Sesana: "Visione lungo periodo, faremo crescere quotazioni"

Generali

Cattolica

(Teleborsa) - Il dealresta in primo piano dopo il via libera dell'IVASS all' aumento di capitale da 500 milioni di euro, in gran parte riservato alla compagnia triestina , secondo l'intesa recentemente sottoscritta dalle due compagnie. Sul tema si è espresso con un certo ottimismo l'Ad di Generali Italia,, in una intervista rilasciata a Milano Finanza."Porteremoe faremodel titolo in borsa", ha promesso Sesana, amministratore delegato e country manager di Generali Italia, aggiungendo "con Cattolica abbiamo unae una relazione che potrà crescere e svilupparsi lavorando insieme".“La nostra partnership - ha spiegato il manager - garantiscea Cattolica, come chiesto dal regolatore, e si basa su un progetto industriale che punta a far bene l'assicurazione, a favore dei territori e degli agenti. Il Veneto, su cui si concentra l'attività di Cattolica, è ovviamente un territorio che conosciamo molto bene e che sarà il motore della ripresa economica".Sesana parla poi di un trasferimento dell'innovazione e delle competenze che Generali ha maturato nel welfare e nella salute, così come dell'attenzione al sociale.Possibile un'OPA o l'estinzione di Cattolica? L'Ad di Generali lo esclude ed, anzi, ribadisce che l'intento è quello di "valorizzare nel lungo periodo la presenza a Verona e il brand Cattolica” e che Cattolica "dovrà abbandonare il modello cooperativo dopo oltre 120 anni" poiché "la trasformazione in SpA è condizione indispensabile per l’ingresso di Generali".