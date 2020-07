Ecobonus, dal 22 luglio possibile prenotare contributi per acquisto moto e scooter ibridi o elettrici

(Teleborsa) - Con la conversione in legge delsono diventate operative le nuove misure che ridefiniscono i contributiper l’acquisto dielettrici o ibridi.Come spiega il Ministero dello Sviluppo economico in una nota, per veicoli nuovi di categoria L a due, tre o quattro ruote, ibridi o elettrici ( L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.) è stato, infatti, introdotto sia il contributo alsenza ricorrere alla rottamazione, sia aumentato algià previsto con la rottamazione.In particolare, le percentuali dell’ecobonus sono così ridefinite: 30% del prezzo d’acquisto fino ae 40% del prezzo d’acquisto fino aA partire dal 22 luglio è infatti possibile prenotare, sullapredisposta dal Mise, il contributo per l’acquisto con la rottamazione, mentre a giorni, rassicura il Ministero, potrà essere prenotato il contributo senza rottamazione.