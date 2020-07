Istat, l'export dell'Italia si conferma in deciso recupero a giugno

(Teleborsa) - Si consolida laanche se il pesante calo registrato ad aprile continua a pesare sulla performance del trimestre. L’interscambio con i paesi extra Ue27 , un marcato aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per leche per leLo rileva l'Istat, che stima undi euro, a fronte dei + 4.994 milioni di giugno 2019. Diminuisce in particolare l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da + 8.299 milioni per giugno 2019 a +6.015 milioni per giugno 2020).Il forte incremento su base mensile dellè dovuto soprattutto agli aumenti delle vendite d, benie beni intermedi (+11,1%).Per quanto riguarda l’, l’incremento è determinato principalmente da, beni strumentali (+32,1%) e beni di consumo non durevoli (+16,6%). Elevato l’aumento per beni di consumo durevoli (+59,2%), che, tuttavia, spiega solo per 1,5 punti percentuali il rialzo congiunturale dell’import.Nel secondo trimestre 2020, nonostante la crescita a maggio e a giugno, la dinamica congiunturale dell’è ampiamente negativaper il forte calo registrato ad aprile ed è sintesi di flessioni che interessano tutti i raggruppamenti principali di industrie, le piu accentuate per energia (-56,0%), beni di consumo durevoli (-46,5%) e beni strumentali (-33,5%).Nello stesso periodo, il calo congiunturale dell’riguarda quasi tutti i raggruppamenti ed è più ampio per energia (-50,5%), beni di consumo durevoli (-38,1%). In lieve aumento gli acquisti di beni di consumo non durevoli (+2,0%).L'segna una flessione su base annua ancora marcatama in decisa e progressiva attenuazione (-31,5% a maggio; -44,0% ad aprile). La contrazione, generalizzata, è più ampia per energia (-53,5%), beni di consumo durevoli (-24,6%) e beni di consumo non durevoli (-17,1%). L’export è in forte calo sopratutto verso paesi MERCOSUR (-32,7%), paesi ASEAN (-23,3%) e Stati Uniti (-22,4%).Leregistrano una flessione tendenziale più accentuata, con forti cali per quasi tutti i raggruppamenti, i maggiori per energia (-52,4%) e beni di consumo durevoli (-22,9%). Aumentano su base annua gli acquisti di beni di consumo non durevoli (+9,9%).Gli acquisti da paesi OPEC (-47,2%), Russia (-41,5%), paesi ASEAN (-22,1%) e Turchia (-21,2%) registrano flessioni tendenziali molto più ampie della media delle importazioni dai paesi extra Ue27. In deciso aumento gli acquisti dalla Cina (+24,3%).Al netto del Regno Unito, il saldo commerciale è pari a +3.568 milioni.su base mensile e segna un diminuzione del 15,4% su base annua.delsul mese e un’ampia flessione del 17,6% sull’anno.