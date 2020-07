Tlc, AGCOM: balzo del traffico dati durante lockdown

(Teleborsa) - Ilha registrato nei primi tre mesi deluna flessione dei ricavi pari alrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente anche a fronte di un forte aumento deldovuto principalmente al più intenso utilizzo di contenuti video in streaming.Durante il periodo di lockdown per la pandemia da Covid-19 (marzo-maggio), l'aumento, sia per rete fissa sia mobile, è stato attorno alrispetto allo stesso trimestre del 2019 e ha riguardato sia iE' quanto si legge nell'edizione speciale dell'i dedicato all'analisi dei principali effetti delle misure adottate nei primi cinque mesi dell'anno per limitare la diffusione della pandemia nei mercati di competenza diNel, la movimentazione dei pacchi ha registrato nel trimestre marzo-maggio una crescita media del(+23,4% da inizio anno). In relazione ai soli pacchi nazionali, l'effetto pandemia e' stato piu' intenso: nel trimestre marzo-maggio sono cresciuti del 35,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 (+27,6% da inizio anno).In relazione al settore dei media, si registra nel primo trimestre dell'anno una riduzione dei ricavi pari a: il segmento che registra le perdite maggiori è quello relativo(-12,1% rispetto al corrispondente periodo del 2019)