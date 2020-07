INWIT e JMA Wireless sviluppano app green per risparmio energetico su reti mobili

INWIT

(Teleborsa) -hanno sviluppato l'app "" che mostra iottenibili grazie all'utilizzo della soluzione tecnologica che permette la realizzazione di un unico nodo di rete condiviso tra i diversi operatori a cui mettere a disposizione le soluzioni di micro-copertura "" (Distributed Antenna System).La sfida di INWIT è quella diche, con l'incremento del traffico dati sono in numero sempre crescente da implementare, e, grazie alla soluzione XRAN di JMA Wireless,, rendendo la telefonia mobile, anche 5G, sempre più eco sostenibile.L'app "green" evidenzia infatti il risparmio energetico rispetto a nodi di rete tradizionali, il, le emissioni di CO2 evitate e il numero di alberi risparmiati tramite opportune equivalenze ricavate dalla letteratura.Ilè calcolato rispetto a nodi di rete tradizionali e considera il risparmio di energia elettrica consumata in aggiunta al riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria. In media si può raggiungere ogni anno un risparmio energetico pari a oltre 4.000kWh per ogni cella. Questo valore corrispondente a 600€ risparmiati in bolletta per ogni cella e per ogni anno, considerando un valore medio pari a 0,15€/kWh come costo dell’elettricità nei vari paesi europei secondo le stime Eurostat.