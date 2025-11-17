Barclays conferma la view su Cellnex, Inwit e OTE dopo i conti trimestrali

Cellnex

(Teleborsa) - Barclays ha aggiornato le proprie stime sua seguito dei risultati del terzo trimestre 2025, confermando la propria view di investimento e la raccomandazione sul settore "neutral".La valutazione suviene ribadita a "Equal Weight" così come il target price resta a 35 euro per azione: le stime di ricavi sono state riviste al rialzo di +0,5% nel 2025 e +0,3% nel 2026, mentre l’EBITDAaL è stato leggermente ridotto (-0,1%/-0,3%). Il titolo, secondo le valutazioni Barclays, tratta a 13,8x FY26E EV/EBITDAaL e offre un rendimento RLFCF dell’11,1%.Anche peril giudizio rimane a "Equal Weight", mentre il prezzo obiettivo viene rivisto a 10 euro da 10,50: dopo i conti, Barclays ha tagliato le stime di ricavi (-0,2%/-1,1% per 2025/2026) e di EBITDAaL (-0,5%/-1,2%). Il titolo tratta a 11,9x FY26 EV/EBITDAaL e offre un RLFCF yield del 10,3%, sottolineano gli analisti.Confermata la valutazione "Overweight" per, e rivisto al rialzo il target di prezzo a 20 euro da 19): le stime di ricavi calano (-2,4%/-5,3% per 2025/2026) per effetto della de-consolidazione della Romania, mentre l’EBITDAaL scende marginalmente (-0,3%/-0,4%). OTE, afferma Barclays, tratta a 5x FY26E EV/EBITDA e offre un EFCF yield dell’8,6%.