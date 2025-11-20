Inwit, Goldman Sachs ha partecipazione potenziale del 5,425%

Goldman Sachs

Inwit

(Teleborsa) -ha unain, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 13 novembre 2025.In particolare, il 2,393% sono, lo 0,876% sonosenza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, il 1,895% sono contratti di opzione "Call" con date di scadenza comprese tra il 19/12/2025 e il 01/04/2026, lo 0,260% sono contratto di opzione "Call" con data di scadenza 10/12/2025 e di tipo "Swap" con date di scadenza comprese tra il 20/01/2026 e il 12/11/2035.La partecipazione èGoldman Sachs International (4,97%), Goldman Sachs & Co. LLC e Goldman Sachs Bank Europe SE.