Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 19:04
24.362 -1,13%
Dow Jones 19:04
45.921 -0,47%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

Inwit, Goldman Sachs ha partecipazione potenziale del 5,425%

Finanza, Partecipazioni rilevanti, Telecomunicazioni
Inwit, Goldman Sachs ha partecipazione potenziale del 5,425%
(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,425% in Inwit, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 13 novembre 2025.

In particolare, il 2,393% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,876% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, il 1,895% sono contratti di opzione "Call" con date di scadenza comprese tra il 19/12/2025 e il 01/04/2026, lo 0,260% sono contratto di opzione "Call" con data di scadenza 10/12/2025 e di tipo "Swap" con date di scadenza comprese tra il 20/01/2026 e il 12/11/2035.

La partecipazione è detenuta tramite Goldman Sachs International (4,97%), Goldman Sachs & Co. LLC e Goldman Sachs Bank Europe SE.
Condividi
```