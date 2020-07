Dl Semplificazione, Confcommercio: bene provvedimento ma no a deregolamentazione

(Teleborsa) - "condivide l'impianto generale del decreto perché meno burocrazia e procedure più veloci, insieme alla riduzione delle tasse, è la risposta da dare alle imprese". Così, in rappresentanza di Confcommercio, nel corso dell'audizione in commissione Affari costituzionali e Lavori Pubblici al Senato sul Dl Semplificazioni dove però ha ricordato che "bisogna scongiurare il rischio dell'equazione semplificazione uguale"."Tra le misure contenute nel provvedimento – ha sottolineato Postacchini – bene il rinnovo dell'Agenda per lae ladelle opere infrastrutturali; positiva anche l'estensione alle imprese del settore alimentare del registro unico dei controlli che evita duplicazioni e sovrapposizioni. Abbiamo però evidenziato che la accelerazione dei procedimenti non deve sacrificare una adeguata ponderazione delle decisioni, con il rischio di trascurare l'obiettivo del giusto provvedimento"."In materia di, abbiamo chiesto di salvaguardare la concertazione territoriale per garantire l'equilibrio con le esigenze economiche e urbanistiche", ha aggiunto il rappresentante di Confcommercio."È dunque sempre necessario un confronto indei, sopratutto in ambito commerciale, evitando altresì – ha concluso Postacchini – ulteriori deroghe alla pianificazione urbanistica con cambi di destinazione d'uso e aumenti di superficie coperta che potrebbero impattare sull'equilibrio del tessuto economico delle città".