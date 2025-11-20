Trump frena il Gain AI Act: vittoria per Nvidia nella sfida sui chip verso la Cina

(Teleborsa) - L’amministrazione Trump ha chiesto al Congresso di respingere una misura bipartisan che limiterebbe la capacità di Nvidia
di vendere chip per l’intelligenza artificiale
alla Cina
e ad altri Paesi sotto embargo. A riportarlo è Bloomberg che ha citato persone a conoscenza del dossier.
Il provvedimento contestato è il Gain AI Act
, che mira a creare un sistema di "diritto di prelazione
" per le aziende statunitensi
: i produttori di semiconduttori
dovrebbero offrire prima i chip ai clienti USA e solo successivamente procedere con eventuali vendite a Cina e Paesi sottoposti a restrizioni. Il disegno di legge è in una fase iniziale e, secondo Bloomberg, i legislatori stanno valutando se inserirlo nel prossimo provvedimento annuale sulla difesa.
La posizione della Casa Bianca rappresenta una vittoria
per Nvidia, che da tempo fa lobbying
per continuare a vendere chip all’estero. La Cina era fino a poco fa un mercato chiave per il gruppo, anche se la società aveva segnalato all’inizio dell’anno che non avrebbe più incluso il Paese nelle proprie previsioni di vendita
. A favore del provvedimento
si sono invece espressi altri due giganti tech come Amazon
e Microsoft
, che naturalmente avrebbero tratto vantaggio dalla prelazione sui chip NVIDIA.
Il report di Bloomberg arriva poche ore dopo che Nvidia ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle attese
e un outlook positivo
per il trimestre in corso. L’amministratore delegato Jensen Huang
ha anche respinto i timori di una bolla valutativa
nel settore dell’intelligenza artificiale.