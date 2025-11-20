Milano 9:29
43.142 +1,15%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 9:29
9.572 +0,67%
23.405 +1,05%

Trump frena il Gain AI Act: vittoria per Nvidia nella sfida sui chip verso la Cina

Finanza
Trump frena il Gain AI Act: vittoria per Nvidia nella sfida sui chip verso la Cina
(Teleborsa) - L’amministrazione Trump ha chiesto al Congresso di respingere una misura bipartisan che limiterebbe la capacità di Nvidia di vendere chip per l’intelligenza artificiale alla Cina e ad altri Paesi sotto embargo. A riportarlo è Bloomberg che ha citato persone a conoscenza del dossier.

Il provvedimento contestato è il Gain AI Act, che mira a creare un sistema di "diritto di prelazione" per le aziende statunitensi: i produttori di semiconduttori dovrebbero offrire prima i chip ai clienti USA e solo successivamente procedere con eventuali vendite a Cina e Paesi sottoposti a restrizioni. Il disegno di legge è in una fase iniziale e, secondo Bloomberg, i legislatori stanno valutando se inserirlo nel prossimo provvedimento annuale sulla difesa.

La posizione della Casa Bianca rappresenta una vittoria per Nvidia, che da tempo fa lobbying per continuare a vendere chip all’estero. La Cina era fino a poco fa un mercato chiave per il gruppo, anche se la società aveva segnalato all’inizio dell’anno che non avrebbe più incluso il Paese nelle proprie previsioni di vendita. A favore del provvedimento si sono invece espressi altri due giganti tech come Amazon e Microsoft, che naturalmente avrebbero tratto vantaggio dalla prelazione sui chip NVIDIA.

Il report di Bloomberg arriva poche ore dopo che Nvidia ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle attese e un outlook positivo per il trimestre in corso. L’amministratore delegato Jensen Huang ha anche respinto i timori di una bolla valutativa nel settore dell’intelligenza artificiale.
Condividi
```