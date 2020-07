AVIO, completato il programma di acquisto di azioni proprie

Avio,

(Teleborsa) - Deliberato dalilL'acquisto – fa sapere la società in una nota – è stato autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019 per un valore complessivo massimo pari a circa 9 milioni di euro e successivamente, in data 2 agosto 2019, il Cda ha deliberato l'avvio del programma di acquisto per un controvalore non superiore a 5 milioni.A oggi, Avio detienecorrispondenti a une all'1,20% delle azioni che costituiscono il capitale sociale. Approvato ieri, il completamento del programma autorizza l'avvio dell'acquisto di unaper un, fino al 28 ottobre 2020. In continuità con la prima tranche di acquisto di azioni proprie, – spiega Avio – il programma sarà attuato mediante acquisti operati da un intermediario abilitato,, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni.In linea con quanto previsto dalla delibera assembleare, ilè finalizzato a: perseguire un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della società anche tramite investimento a medio e lungo termine in azioni proprie; offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento; utilizzare le azioni proprie quale corrispettivo nell'ambito di operazioni straordinarie, per ricevere i fondi per progetti di acquisizione e/o nell'ambito di operazioni di scambio di pacchetti azionari, ovvero per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la società.Gli acquisti verranno effettuati sulin ottemperanza all'art. 144- bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999 e alle altre disposizioni applicabili, in modo da assicurare il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ex art. 132 del T.U.F., nonché secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana.Avio – conclude la nota – comunicherà al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, i dettagli delle operazioni di acquisto effettuate.