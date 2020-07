L'indice delle società High Tech italiane lima qualche punto (-0,60%), giornata in discesa per Fullsix

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

STMicroelectronics

Fullsix

It Way

Be Think, Solve, Execute

(Teleborsa) - Leggermente negativo il, mostrando un andamento simile all'Ilha terminato la seduta a quota 91.927,3, con un decremento dello 0,60% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'chiude a 671, dopo aver avviato gli scambi a 675.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,81%.Tra ledi Piazza Affari, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,49% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,29%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,73% sui valori precedenti.