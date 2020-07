Borsa, provvedimenti su Acotel e Italia Independent per la seduta odierna

Acotel

Italia Independent

(Teleborsa) - Doppio provvedimento daper le contrattazioni odierne. La società che gestisce la piattaforma per gli scambi a Milano ha annunciato questa mattina, con una nota urgente, ladalle negoziazioni del titolo, in attesa della pubblicazione di una nota.Dopo la chiusura degli scambi, ieri sera, Borsa SpA aveva anche annunciato il(ordini al meglio) per le azionia partire alla seduta odierna, giovedì 30 luglio 2020.