Piazza Affari chiusa, incolori le altre Borse europee con sessione corta

(Teleborsa) - Seduta incolore per le poche Borse europee aperte nella giornata odierna
, vigilia di Natale, in assenza di spunti e con volumi molto limitati.Piazza Affari
è chiusa
e lo resterà anche domani (Natale) e dopodomani (Santo Stefano). Senza scambi nella giornata odierna anche le Borse di Francoforte, Zurigo, Oslo, Copenhagen, Stoccolma, Helsinki e Varsavia.
Londra sarà la prima a chiudere oggi alle 12:30. Le Borse valori del gruppo Euronext
(eccetto Milano e Oslo) avranno chiusura anticipata alle 14:00 (Francia compresa quindi). Chiusura anticipata alle 14 anche per la Borsa di Madrid. Wall Street
chiude in anticipo alle 19:00 ore italiana, domani sarà chiusa come tutti i maggiori listini globali, mentre il 26 dicembre avrà l'orario di apertura normale dalle 15:30 alle 22:00, mentre i listini europei continueranno a essere chiusi.
I mercati azionari europei si apprestano a chiudere
un altro anno in rialzo, con l'Euro STOXX 50
che segna un +16,9% da inizio 2025 e lo STOXX Europe 600
che mostra un +15,3%, con performance anche molto diverse tra i vari listini ma nessun segno meno.
Alla chiusura del 23 dicembre, il FTSE MIB
mostra un rialzo del 30,5% da inizio anno, leggermente sopra il +30% del FTSE Italia All-Share. A seguire, FTSE Italia Small Cap
(+28,5%), FTSE Italia Mid Cap
(+22,6%), FTSE Italia STAR (+9,3%) e FTSE Italia Growth (+7,8%).
Tra i pochi spunti societari
nella giornata odierna, BP
ha concluso un accordo per la vendita del 65% di Castrol alla società di investimento Stonepeak per circa 6 miliardi di dollari; Sanofi
ha accettato di acquistare Dynavax
per 2,2 miliardi di dollari in un'operazione che dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2026.
Intanto, l'oro ha superato per la prima volta i 4.500 dollari l'oncia
, mentre anche argento e platino hanno raggiunto livelli record, poiché gli investitori si sono riversati sui metalli preziosi per proteggersi dai rischi geopolitici e commerciali e in previsione di ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed nel 2026.