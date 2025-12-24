Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 9:14
9.882 -0,08%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Piazza Affari chiusa, incolori le altre Borse europee con sessione corta

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta incolore per le poche Borse europee aperte nella giornata odierna, vigilia di Natale, in assenza di spunti e con volumi molto limitati.

Piazza Affari è chiusa e lo resterà anche domani (Natale) e dopodomani (Santo Stefano). Senza scambi nella giornata odierna anche le Borse di Francoforte, Zurigo, Oslo, Copenhagen, Stoccolma, Helsinki e Varsavia.

Londra sarà la prima a chiudere oggi alle 12:30. Le Borse valori del gruppo Euronext (eccetto Milano e Oslo) avranno chiusura anticipata alle 14:00 (Francia compresa quindi). Chiusura anticipata alle 14 anche per la Borsa di Madrid. Wall Street chiude in anticipo alle 19:00 ore italiana, domani sarà chiusa come tutti i maggiori listini globali, mentre il 26 dicembre avrà l'orario di apertura normale dalle 15:30 alle 22:00, mentre i listini europei continueranno a essere chiusi.

I mercati azionari europei si apprestano a chiudere un altro anno in rialzo, con l'Euro STOXX 50 che segna un +16,9% da inizio 2025 e lo STOXX Europe 600 che mostra un +15,3%, con performance anche molto diverse tra i vari listini ma nessun segno meno.

Alla chiusura del 23 dicembre, il FTSE MIB mostra un rialzo del 30,5% da inizio anno, leggermente sopra il +30% del FTSE Italia All-Share. A seguire, FTSE Italia Small Cap (+28,5%), FTSE Italia Mid Cap (+22,6%), FTSE Italia STAR (+9,3%) e FTSE Italia Growth (+7,8%).

Tra i pochi spunti societari nella giornata odierna, BP ha concluso un accordo per la vendita del 65% di Castrol alla società di investimento Stonepeak per circa 6 miliardi di dollari; Sanofi ha accettato di acquistare Dynavax per 2,2 miliardi di dollari in un'operazione che dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2026.

Intanto, l'oro ha superato per la prima volta i 4.500 dollari l'oncia, mentre anche argento e platino hanno raggiunto livelli record, poiché gli investitori si sono riversati sui metalli preziosi per proteggersi dai rischi geopolitici e commerciali e in previsione di ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed nel 2026.
