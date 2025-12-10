Milano 9-dic
43.575 0,00%
Nasdaq 9-dic
25.669 +0,16%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 9-dic
9.642 0,00%
Francoforte 9-dic
24.163 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,17%)

L'Indice della Borsa di Shanghai dà il via alle contrattazioni a 3.909,52 punti

Appiattita la performance dell'indice della Borsa cinese, che passa di mano con un +0,17%, a quota 3.909,52 in apertura.
