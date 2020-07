Stati Uniti, PIL 2° trimestre crolla del 32,9%

(Teleborsa) -come anticipato ieri dal Presidente della Fed Jerome Powell , che aveva preannunciato numeri pesantemente negativi.Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati preliminari,, dopo il -5% registrato nel trimestre precedente. Un dato che sconta la, avuta fra aprile e maggio. Gli analisti avevano anticipato un calo del 34,1%.Il peggioramento è stato determinato dalla brusca, ma anchelocale, solo parzialmente compensata dall'aumento della spesa federale.Il, una misura dell'inflazione, è visto in pesantedal +1,7% precedente, mentre l'indice PCE core dovrebbe registrare un -1,1% rispetto al +1,6% precedente.