Tendercapital Productions al Festival del Cinema di Venezia per il film “Padrenostro” con Pierfrancesco Favino

(Teleborsa) -è in concorso alladelcon “”. Un film di Claudio Noce con, Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco Gheghi, e l’amichevole partecipazione di Antonio Gerardi e Francesco Colella.“É un grande onore partecipare alla 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con un film di spessore e con un cast di primordine – Spiega, Presidente di Tendercapital – In questa fase di ripartenza occorre puntare sulla cultura e il settore cinematografico italiano rappresenta un’eccellenza da valorizzare per trasmettere un segnale di speranza all'intero Paese”.Il film racconta unaed è ambientato a Roma nel 1976. Valerio (Mattia Garaci) ha dieci anni quando assiste all’attentato ai danni di suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino) da parte di un commando di terroristi. Ed è proprio in quel periodo buio che Valerio conosce Christian (Francesco Gheghi). Un'amicizia che cambierà per sempre la loro vita.Il film è stato prodotto dao. e. Distribuito in collaborazione concon il contributo di Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission.