Movie To Music, il cinema e la musica: quinta edizione celebra autori, visioni e nuovi scenari sonori

(Teleborsa) - La quinta edizione di Movie To Music
si è conclusa al Teatro Palladium
con una partecipazione intensa e calorosa, confermando la forza di un appuntamento che negli anni è diventato un osservatorio privilegiato su come la musica continui a trasformarsi quando passa attraverso lo sguardo del cinema. L’edizione 2025 ha riunito autori, musicisti, interpreti e produttori, offrendo al pubblico un viaggio nelle molte forme della narrazione musicale contemporanea: dalle radici popolari alle nuove tendenze, dalla dimensione intima della creazione artistica al racconto dei luoghi che la custodiscono.
Il Premio, ideato da Luca Aversano e Giandomenico Celata
e realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, ha ancora una volta confermato la propria natura di spazio inclusivo e trasversale, dove generazioni diverse si riconoscono e dialogano attraverso linguaggi che si intrecciano. Sul palco e in sala erano presenti molti dei protagonisti delle opere premiate, a testimonianza dell’attenzione crescente che il settore dedica al rapporto tra musica e cinema. Tra gli ospiti, anche Giulia Mei
, presente alla serata come ospite – e non in concerto – in occasione del film Matri pi sempri.
Il premio per il Miglior film biografico su un musicista
è andato a NINO. 18 giorni di Toni D’Angelo
, racconto intenso della figura di Nino D’Angelo, mentre il Miglior documentario sulla creazione di un album
ha visto un ex aequo tra Brunori Sas – Il tempo delle noci di Giacomo Triglia
e Matri pi sempri di Andrea Walts
.
Brunori Sas – Il tempo delle noci, prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti Bros. e Désirée Manetti per Mompracem con la collaborazione della Calabria Film Commission, ha acceso i riflettori sui processi creativi e sull’identità sonora del cantautore; Matri pi sempri ha invece approfondito un legame musicale che intreccia radici e identità.
Il Miglior film su un luogo della musica
è stato assegnato a Tutta vita di Valentina Cenni
, con Stefano Bollani
, opera che esplora la relazione tra spazi, memoria e immaginari sonori.
Il premio per il Miglior film su un concerto musicale
è andato a Un passo alla volta – Fabi Silvestri Gazzè di Francesco Cordio
, mentre il riconoscimento per la Miglior canzone da un film
ha premiato Nato nel posto sbagliato, interpretata da Naska
e contenuta in Tutta colpa del rock di Andrea Jublin
.
Al termine della serata, la direttrice artistica Paola Casella ha offerto una riflessione che ripercorre la storia e il significato del progetto, restituendo la dimensione culturale e affettiva che accompagna il Premio sin dalla sua nascita. La riportiamo integralmente:
"Il Premio Movie To Music è nato cinque anni fa da un’idea di Luca Aversano, Direttore del dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre, e Gianni Celata, docente di Economia e Finanza del Cinema, che hanno pensato, con la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, di creare un evento che riconoscesse il valore dell’incontro fra musica e cinema, premiando i film di argomento musicale", spiega la direttrice artistica Paola Casella
.
"Da critica cinematografica, ho subito aderito alla loro proposta di diventare Direttrice Artistica dell’evento, nonché parte del comitato di selezione che, oltre a me e ai professori Aversano e Celata, comprende il compositore Michele Braga e l’esperto di cinema Christian Uva. Il Movie To Music è considerato un po’ un portafortuna: durante l’edizione del debutto siamo stati i primi a premiare Ennio di Giuseppe Tornatore, che poi ha fatto incetta di premi internazionali, così come Summer of Soul di Questlove, che poi ha conquistato l’Oscar come Miglior documentario. E da allora i registi ci testimoniano che a molti ha portato fortuna, dando il via ad una serie di riconoscimenti importanti. Forse siamo solo stati bravi a selezionare, ma di certo ci fa piacere che ci vedano come un piccolo talsimano. Il Premio, realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, è giunto alla sua quinta edizione e ha già visto salire sul palcoscenico i registi Niccolò Falsetti, Elisa Fuksas, Riccardo Milani, Rocco Papaleo, Carolina Pavone, Matteo Rovere, Sydney Sibilia, Francesco Siciliano, Anna Testa, Adelmo Togliani, Giuseppe Tornatore, Daniele Vicari, Margherita Vicario e Giorgio Verdelli, accompagnati da interpreti come Maria Chiara Arrighini, Ludovica Barbarito, Matteo Oscar Giuggioli, Elia Nuzzolo, Edoardo Pesce, Licia Maglietta e Catherina Schulha. Fra i musicisti che si sono esibiti durante la nostra cerimonia Andrea Morricone, Leo Gassman, Giovanni Caccamo e casadilego".(Foto: Foto Valentina Sensi)