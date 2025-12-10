Icsc, Cdp e Mediocredito Centrale sostengono Indigo Film

(Teleborsa) -È questo l’obiettivo del finanziamento in pool concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, a favore di Indigo Film, una delle principali realtà indipendenti del cinema italiano.L’operazione - spiega la nota - rappresentaIl finanziamento a Indigo Film è in particolare dedicato al supporto di due nuove opere audiovisive:serie televisiva diretta da Letizia Lamartire, in collaborazione con Raifiction, incentrata sulla storia della famiglia Panini e alla nascita del fenomeno delle figurine;film in lingua inglese tratto dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, scritta insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini. Entrambi i progetti sono attualmente in fase di lavorazione e verranno distribuiti nel 2026.La collaborazione tra i soggetti finanziatori è volta a sostenere un segmento rilevante e strategico come quello dell'industria audiovisiva italiana, nonché un’eccellenza culturale ed artistica riconosciuta all’estero. L'operazione contribuisce, infatti,