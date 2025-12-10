Icsc, Cdp e Mediocredito Centrale sostengono Indigo Film

(Teleborsa) - Sostenere lo sviluppo del settore audiovisivo nazionale e contribuire alla realizzazione di opere di alto valore culturale e creativo.
È questo l’obiettivo del finanziamento in pool concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, a favore di Indigo Film, una delle principali realtà indipendenti del cinema italiano.
L’operazione - spiega la nota - rappresenta il primo intervento congiunto dei tre istituti nel comparto cinematografico. Lo* Studio Grimaldi* è intervenuto in ambito perfezionamento del deal in qualità di legal advisory.
Il finanziamento a Indigo Film è in particolare dedicato al supporto di due nuove opere audiovisive: “La famiglia Panini,
serie televisiva diretta da Letizia Lamartire, in collaborazione con Raifiction, incentrata sulla storia della famiglia Panini e alla nascita del fenomeno delle figurine; The Echo Chamber,
film in lingua inglese tratto dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, scritta insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini. Entrambi i progetti sono attualmente in fase di lavorazione e verranno distribuiti nel 2026.
La collaborazione tra i soggetti finanziatori è volta a sostenere un segmento rilevante e strategico come quello dell'industria audiovisiva italiana, nonché un’eccellenza culturale ed artistica riconosciuta all’estero. L'operazione contribuisce, infatti, al consolidamento del Made in Italy nel settore di riferimento, in un momento di grande trasformazione tecnologica e competizione a livello internazionale.