Saldi, Confcommercio: "Stimato calo spesa del 40-50%"

(Teleborsa) - Dopo Sicilia, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Piemonte,nel rispetto dell'indirizzo della Conferenza delle Regioni. Una stagione partita in ritardo e che risentirà dell'onda della crisi sanitaria. Se l'inizio delle vendite di fine stagione ricalca l'andamento riscontrato nel mese di luglio, con qualche "affare" concluso, i consumi secondo quanto emerge dalle– rimangono in linea con lerispetto ai periodi di normalità economica.Tra ifigurano t-shirt, pantaloni, abitini, bermuda, camicie, costumi da bagno, scarpe donna e sandali. Su capispalla e maglieria gli sconti più importanti per il rientro a settembre.Nell'attuale scenario pesa l'eccessivo utilizzo dello smart working, della cassa integrazione, l'assenza del turismo internazionale e la limitata capacità di spesa degli italiani, nonché il ricorso al risparmio privato. Tutti fattori che, secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, portano ad una previsione die di"Sono saldi anomali, ma pur sempre saldi che generano gioia, soddisfazione e buonumore per le persone a caccia degli affari. Per i commercianti – commenta– rappresentano un momento per tirare le somme di una stagione subito mozzata, ma che può ancora riservare qualche sorpresa. Un po' di liquidità aiuta, ma non servirà certo a compensare le perdite e le risicate marginalità della ripartenza. Spiace aver perso l'opportunità dell'impatto mediatico della data unica nazionale per l'improvvisa scelta di qualche territorio che non ha tenuto conto dell'effetto pubblicitario sui consumatori e delle ovvie ripercussioni operative di un avvio scaglionato per gli esercizi commerciali. Ma quello che importa è che i consumatori continuino a sostenere con i loro acquisti, oggi ancora più convenienti, i negozi di prossimità anche per riconoscere, non solo idealmente, ma anche concretamente il valore che le nostre attività danno al territorio in termini di offerta, qualità, servizio, professionalità, vivacità, illuminazione, sicurezza e decoro".Quest'anno l'acquisto degli articoli in saldo dovrà avvenire nel rispetto delle norme per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Tra lefigurano: ilcon l'obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro tra i clienti in attesa di entrata e all'interno del negozio (salvo eventuali ulteriori prescrizioni regionali); laattraverso le soluzioni igienizzanti messe a disposizione degli esercenti prima di toccare i prodotti; e l'all'interno dei negozi. Prima di effettuare lavanno disinfettate le mani e, durante la prova dei prodotti, va sempre indossata la mascherina anche nei camerini. Per quanto riguarda, tale possibilità è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (artt. 130 e ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.