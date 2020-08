BCE prolunga telelavoro fino a fine 2020

(Teleborsa) - La, portandolo a fine 20020 perché "la pandemia di coronavirus non mostra alcun segno di attenuazione".Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando fonti interne che hanno chiesto l'anonimato visto che comunicazioni interno sono riservate e che hanno riportato una comunicazione fatta ai dipendenti sul telelavoro come opzione predefinita.Un portavoce dell'Eurotower ha rifiutato di commentare la nuova scadenza, ma ha affermato che "avendo avutocon il lavoro a distanza, la BCE si sposterà sul lato cauto quando deciderà di tornare al lavoro in ufficio. L'attuale regime prevede che coloro che hanno buone ragioni per lavorare dall'ufficio possano farlo".La banca centrale ha oltre 3.500 dipendenti da tutta Europa, con più della metà di età compresa tra 31 e 47 anni.