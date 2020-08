Antitrust, aperta istruttoria contro Caronte & Tourist

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti della societàche svolge attività di traghettamento attraverso loLo comunica l'Authority in una nota in cui specifica che l'istruttoria è volta ad accertare se l'operatore abbia una "posizione dominante nello Stretto di Messina nel trasporto marittimo di passeggeri con mezzi gommati al seguito e di mezzi commerciali con conducente e che si presenta quale monopolista di fatto sulla rotta Villa San Giovanni-Messina Rada San Francesco".L'indagine serve anche ad accertare se la società "applichi prezzi e condizioni contrattuali eccessivamente onerosi, violando in tal modo la prescrizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) della legge n.287/90".Ad una prima analisi emergerebbe che Caronte & Tourist "rispetto a quelli praticati da altri operatori, oltretutto non parametrati rispetto agli ipotizzabili costi di svolgimento del servizio", chiarisce l'Antitrust."Tali prezzi - conclude l'Authority - appaiono particolarmente discriminatori nei confronti dei passeggeri con auto al seguito che viaggiano da soli, giacché il prezzo pagato per un passaggio con auto risulta identico sia che a viaggiare sia un solo passeggero sia cinque".