Tenaris, semestre in peggioramento con difficoltà congiuntura

Tenaris

(Teleborsa) -ha chiuso il 1° semestre con unarispetto all'utile di 241,49 milioni dell'anno precedente. Isi sono portati a 3 miliardi di dollari, inrispetto ai 3,79 miliardi del 2019, a causa della riduzione degli investimenti nel settore petrolifero, mentre il risultato operativo evidenzia un rosso di 600,1 milioni di dollari, a fronte dell'utile di 493,5 milioni dell'anno precedente.Al 30 giugno 2020, la posizioneeradi dollari, rispetto ai 979,54 milioni precedenti.Quanto all', nell'attuale contesto incerto la società attendedurante ildel 2020, che interesserà tutte le regioni in cui opera, prima di osservare un miglioramento nel quarto trimestre. Il margine EBITDA del terzo trimestre, in particolare, si posizionerà sulla parte bassa del range ad una cifra.