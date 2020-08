A.S. Roma, giornata nera in borsa: pesa rischio OPA e delisting

A.S.Roma

(Teleborsa) - Si chiude con un(a 0,4 euro per azione) la giornata borsistica dell'. A far crollare il titolo della società di calcio, più che i risultati sportivi, con l'eliminazione della squadra dall'Europa League, sono stati i timorisul flottante del club.Secondo l'accordo raggiunto nella notte tra mercoledì e giovedì perdella proprietà della squadra della Capitale, il texano Friedkin ha fissato unper l'acquisizione delle azioni in possesso di James Pallotta. Unben al di sotto dei livelli a cui viene trattato oggi il titolo giallorosso.Una situazione che avvalora le tesi di un possibiledel titolo della A.S.Roma, come sottolineato questa mattina anche da unasu richiesta: TFG precisa che "l'OPA obbligatoria potrebbe essere funzionale al delisting del Club. La decisione finale a tale riguardo sarà comunicata alla data del closing".