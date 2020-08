Iren Ambiente perfeziona acquisizione dell'80% di I.Blu

Iren

(Teleborsa) -, società del Gruppo, ha perfezionatoda Idealservice, società operante nei servizi ambientali e di facility management, che mantiene una quota minoritaria del 20%.Il corrispettivo è pari ache, tenuto conto dell'indebitamento finanziario netto di I.Blu pari a 26 milioni di euro nel 2019, corrisponde ad undi euro.Con questa operazione, Iren diventanella selezione dellee nel. La societa` I.Blu infatti opera nel mercato del recupero delle plastiche attraverso i due(Centri di Selezione Secondaria) di(Friuli Venezia Giulia) e(Emilia Romagna) aventi una capacita` complessiva di 200 mila tonnellate annue e nel settore del trattamento della plastica per la produzione di Blupolymer e Bluair nell’impianto di(Veneto), con capacità di circa 40 mila tonnellate annue. Una potenza di fuoco destinata a crescere con l'ampliamento del sito di Costa di Rovigo, la costruzione di un nuovo impianto di trattamento del plasmix da 80 mila tonnellate, che entrera` a pieno regime nel 2021, e gli ulteriori ampliamenti di perimetro progettati da Iren.Nel 2019, I.Blu ha riportato un Ebitda consuntivo pro forma pari a 7,4 milioni di euro, marginalita` che e` attesa in crescita nei prossimi anni grazie agli investimenti pianificati per aumentare la capacita` di trattamento degli impianti.Il contratto prevede anche la stipula di unavente ad oggetto ladi eventuali attivita` e servizi di selezione su impianti multimateriale di I.Blu ed Iren e la definizione di unatra San Germano, controllata da Iren Ambiente, ed Idealservice, per la gestione dei servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani nelle aree del Nord Italia con la finalita` di creare sinergie ed efficienze di progetto.