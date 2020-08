Fincantieri: Marine Interiors perfeziona affitto primo ramo navale di Metalsigma

Fincantieri

(Teleborsa) -- attraverso la sua controllata- a seguito del rilascio dell'autorizzazione del Tribunale di Milano, nonché dell'avveramento delle ulteriori condizioni di efficacia - perfeziona l'La storica azienda della provincia di Milano, è attiva nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di facciate continue, serramenti, e vetrate ad elevato contenuto tecnologico in ambito navale."Questa operazione rappresenta un tassello estremamente rilevante nel percorso di internalizzazione nel Gruppo di prodotti e sistemi di arredamento navale - ha commentato l'amministratore delegato di Marine Interiors,- a partire dal 2014 infatti abbiamo intrapreso questo cammino che ci porta oggi un'ampiezza di gamma unica al mondo e opportunità di integrazione ingegneristica e di innovazione di prodotto, per servire i nostri clienti in maniera sempre più efficace sia nel new build che nel refurbishment"."L'operazione di affitto perfezionata è un passo importante per il processo di rilancio del ramo aziendale e si colloca nell'ambito della, che consentirà a clienti, fornitori e dipendenti di guardare al futuro con maggiore ottimismo" ha concluso.