Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri

(Teleborsa) - Scambia in profit il principale complesso cantieristico al mondo
, che lievita del 3,37%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fincantieri
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Fincantieri
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17,95 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 18,42, mentre il primo supporto è stimato a 17,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)