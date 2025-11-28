Affitti in Europa: giovani penalizzati da costi alti e poca trasparenza

(Teleborsa) - Per i giovani impegnati nella ricerca di un affitto, trovarlo oggi significaLa nuova survey condotta dala più grande piattaforma europea di affitti a medio termine, offre uno sguardo aggiornato sulle, mettendo in luce un elemento comune: il peso dei fattori economici in un mercato sempre più competitivo.Oltre la metà dei giovani che cercano casa in Europa (58%) indica il livello dei canoni di affitto come il principale ostacolo nella ricerca di un alloggio, seguiti dalla disponibilità limitata di opzioni (31%) e la forte competizione per gli immobili più richiesti (30%).Nel mercato italiano, per esempio, si impone anche con forza la mancanza di chiarezza nelle informazioni:La mancanza di chiarezza negli annunci è la terza sfida più comune per chi cerca casa in Italia, dopo i prezzi (61,9%) e la mancanza di opzioni (29,4%).Questa esigenza di maggiore chiarezza negli annunci è direttamente collegata alle preferenze di chi cerca casa in affitto: ie attribuisce particolare importanza al fatto che le utenze siano incluse nell'affitto (34,7%), indicando quanto sia importante avere costi mensili prevedibili.Accanto a questie la percezione di sicurezza del quartiere (27,5%), componendo un quadro in cui buona connessione, prossimità e affidabilità delle informazioni diventano le vere discriminanti nelle decisioni di affitto.Un confronto tra sette paesi europei aiuta a leggere meglio le differenze di approccio. N- un dato coerente con l’attuale carenza di alloggi nel Paese. In Germania resta centrale la mobilità: la preferenza per abitazioni ben collegate dai trasporti pubblici sale al 37,1%, accanto al tema dell’affitto accessibile, che rimane elevato (51,1%). In Portogallo, infine, il costo è il nodo dominante e coinvolge oltre sette intervistati su dieci (72%), evidenziando una pressione economica particolarmente intensa.Sul fronte della, dove supera rispettivamente il 35% e il 33%, a testimonianza di come l’esperienza abitativa vada ben oltre le mura domestiche."I prezzi e la disponibilità limitata di alloggi restano le principali sfide per i giovani inquilini in Europa. Di conseguenza, l’affitto accessibile rappresenta effettivamente la loro preferenza principale, seguito da fattori come la posizione, i collegamenti con i mezzi pubblici e il canone tutto incluso.consentirà agli inquilini di trovare la soluzione in linea con il loro stile di vita. Mappe e filtri sono i migliori alleati delle piattaforme di affitti per promuovere maggiore chiarezza, con l’AI all’orizzonte per offrire in futuro un’esperienza di affitto sempre più personalizzata", dichiara