CIA: Governo non dimentichi agricoltura nel superbonus Hi-Tech

(Teleborsa) - Unchegliincon la, come per gli sgravi per le ristrutturazioni domestiche previsti dal Dl Rilancio. E' questa la, dopo le recenti dichiarazioni del, sulle misure in favore dell'innovazione tecnologica allo studio del Governo e chiede, dunque, all'esecutivo di non dimenticare l'agricoltura, coinvolgendo non solo i produttori ma tutti gli attori della filiera agroalimentare."L'agricoltura non è più la Cenerentola dell'economia nazionale quando si parla di tecnologia e mantiene un dialogo costante con il mondo delle università e della ricerca – sottolinea- ile comprende tutto il complesso di tecnologie usate dalle nostre aziende per migliorare le rese e la sostenibilità delle coltivazioni, la qualità dei prodotti finali e le condizioni dei lavoratori"."Per continuare a produrre cibo fresco e sano, gli agricoltori dovranno puntare sempre più all'– chiosa Scanavino - utilizzando tutte le risorse messe in campo dalla scienza per affrontare con strumenti efficaci le conseguenze del climate change e del dilagare delle fitopatie. Unche acceleri questo processo darebbe continuità agli sforzi già compiuti dal Governo a sostegno dell'innovazione rurale nell'ultima manovra e favorirebbe lo sviluppo economico dell’intero comparto agroalimentare, nel momento così delicato di rilancio del Paese dopo il lockdown".