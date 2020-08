IEG lancia Rimini Beer Week

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - "Unche collegherà lacon quella nella, dando alle aziende interessate una possibilità finora vissuta solo in altried in altrinasce così laE' quanto comunica in una notasottolineando di apprenderecon rammarico ladi interrompere la collaborazione cone di spostara i propri eventi associativi"."E’- si legge - che la manifestazione che si tiene annualmente asi è dimostrata negli anni la migliore vetrina per consentire ai birrifici artigianali di proporsi al vasto mercato Horeca., cresciuta in modo parallelo ed efficace aii hanno potuto espandere la propria attività grazie alla tipologia di visitatore che caratterizza la fiera, continuerà quindi a proporrea al proprio pubblico qualificato, potendo contare: sulla giusta visitazione, sulla integrazione con le altre merceologie presenti in fiera, su una data favorevole al ciclo di mercato e sul consolidamento dicome piazza di riferimento per laUlteriormentecon la"Nelle prossime settimane - conclude la nota - verrà presentato il format della manifestazione 2021,, e tra lci sarà, appunto, unche renderài la capitale italiana della birra, in contemporanea alla