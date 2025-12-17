Milano 17:35
Monte-Carlo Fashion Week 2026: creatività e sostenibilità al centro della moda del futuro

(Teleborsa) - La Monte-Carlo Fashion Week si conferma piattaforma internazionale della moda del futuro, dove stile, ricerca e sostenibilità si incontrano. L’evento ufficiale del Principato di Monaco offre a designer e brand uno spazio unico per esplorare nuove visioni dell’industria fashion.

Fedeli alla missione della Chambre Monégasque de la Mode, l’edizione 2026 promuove una moda contemporanea fondata su creatività, etica e consapevolezza, dando spazio a una nuova generazione di talenti orientata a un futuro inclusivo e sostenibile.

"La Monte-Carlo Fashion Week 2026 rappresenta un punto di incontro tra creatività, ricerca e responsabilità – sottolinea Federica Nardoni Spinetta, Presidente e Fondatrice della MCFW e della Chambre Monégasque de la Mode–. Con questo premio celebriamo chi trasforma la visione imprenditoriale in un impatto positivo concreto per la società".

Fulcro dell’edizione sarà il conferimento del Monte-Carlo Fashion Week Award 2026 a Leonardo Maria Del Vecchio Chief Strategy Officer di EssilorLuxottica, Presidente Ray-Ban e Presidente della OneSight EssilorLuxottica Foundation Italia. La sua leadership, infatti, integra innovazione industriale, responsabilità sociale e governance moderna, promuovendo l’accesso universale alla buona visione.

"Questo riconoscimento - commenta Leonardo Maria Del Vecchio - conferma la solidità del percorso intrapreso e ci offre una spinta ulteriore. Riceverlo a Monte-Carlo, luogo a cui sono molto legato sin da bambino, lo rende ancora più significativo. Continueremo a mettere le persone, l’innovazione, la responsabilità e l’accessibilità al centro del nostro lavoro".

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà venerdì 17 aprile 2026 a Monte-Carlo, all’interno del calendario della Monte-Carlo Fashion Week.
