Monte-Carlo Fashion Week 2026: creatività e sostenibilità al centro della moda del futuro

(Teleborsa) - Lasi conferma piattaforma internazionale della moda del futuro, dovesi incontrano. L’evento ufficiale deloffre a designer e brand uno spazio unico per esplorare nuove visioni dell’industria fashion.Fedeli alla missione della, l’promuove una moda contemporanea fondata su creatività, etica e consapevolezza, dando spazio a una nuova generazione di talenti orientata a un futuro inclusivo e sostenibile."La Monte-Carlo Fashion Week 2026 rappresenta un punto di incontro tra creatività, ricerca e responsabilità – sottolinea–. Con questo premio celebriamo chi trasforma la visione imprenditoriale in un impatto positivo concreto per la società".Fulcro dell’edizione sarà il conferimento del Monte-Carlo Fashion Week Award 2026 aLa sua leadership, infatti, integra innovazione industriale, responsabilità sociale e governance moderna, promuovendo l’accesso universale alla buona visione."Questo riconoscimento - commenta- conferma la solidità del percorso intrapreso e ci offre una spinta ulteriore. Riceverlo a Monte-Carlo, luogo a cui sono molto legato sin da bambino, lo rende ancora più significativo. Continueremo a mettere le persone, l’innovazione, la responsabilità e l’accessibilità al centro del nostro lavoro".La cerimonia ufficiale di premiazione si terràall’interno del calendario della Monte-Carlo Fashion Week.