Monte-Carlo Fashion Week 2026: creatività e sostenibilità al centro della moda del futuro

(Teleborsa) - La Monte-Carlo Fashion Week
si conferma piattaforma internazionale della moda del futuro, dove stile, ricerca e sostenibilità
si incontrano. L’evento ufficiale del Principato di Monaco
offre a designer e brand uno spazio unico per esplorare nuove visioni dell’industria fashion.
Fedeli alla missione della Chambre Monégasque de la Mode
, l’edizione 2026
promuove una moda contemporanea fondata su creatività, etica e consapevolezza, dando spazio a una nuova generazione di talenti orientata a un futuro inclusivo e sostenibile.
"La Monte-Carlo Fashion Week 2026 rappresenta un punto di incontro tra creatività, ricerca e responsabilità – sottolinea Federica Nardoni Spinetta, Presidente e Fondatrice della MCFW e della Chambre Monégasque de la Mode
–. Con questo premio celebriamo chi trasforma la visione imprenditoriale in un impatto positivo concreto per la società".
Fulcro dell’edizione sarà il conferimento del Monte-Carlo Fashion Week Award 2026 a Leonardo Maria Del Vecchio Chief Strategy Officer di EssilorLuxottica, Presidente Ray-Ban e Presidente della OneSight EssilorLuxottica Foundation Italia.
La sua leadership, infatti, integra innovazione industriale, responsabilità sociale e governance moderna, promuovendo l’accesso universale alla buona visione.
"Questo riconoscimento - commenta Leonardo Maria Del Vecchio
- conferma la solidità del percorso intrapreso e ci offre una spinta ulteriore. Riceverlo a Monte-Carlo, luogo a cui sono molto legato sin da bambino, lo rende ancora più significativo. Continueremo a mettere le persone, l’innovazione, la responsabilità e l’accessibilità al centro del nostro lavoro".
La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà venerdì 17 aprile 2026 a Monte-Carlo,
all’interno del calendario della Monte-Carlo Fashion Week.