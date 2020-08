Campari

(Teleborsa) -, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani stock option, ha acquistato dal 17 al 21 agosto 2020al prezzo medio di 8,5572 euro per azione per un controvalore complessivo di 9.553.638,96 euro.Intanto in Borsa è debole la giornata per la società, che passa di mano con un calo dello 0,32%.