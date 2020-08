Borsa New York chiude in rosso per realizzi

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, che ha scontato qualche realizzo, dopo aver aggiornato i record negli ultimi giorni. Illascia sul parterre lo 0,21%, mentre l'si porta a 3.444 punti. Sale il(+0,82%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,44%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,97%),(+0,70%) e(+0,53%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,42%) e(-0,92%).del Dow Jones,(+1,30%),(+1,11%),(+0,83%) e(+0,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,99%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,20%.(+5,37%),(+5,13%),(+3,47%) e(+3,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,42%.scende dell'1,30%.