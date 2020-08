Lufthansa, rimborsati biglietti per 2,5 miliardi

Lufthansa

(Teleborsa) - Il, che comprende oltre alla compagnia di bandiera tedesca anche Swiss, Austrian Airlines e Brusseles Airlines, annncia di averalla data del 24 agosto 2020, circa, per un totale di. Solo negli ultimi sette giorni, sono state processate e pagate 140mila richieste di rimborso.Il Gruppo ha adottato una policy molto flessibile, che consente ai propri clienti di adattare i piani di viaggio, riprenotando il volo tutte le volte che lo si desidera senza oneri. Un'opzione adottata per tutte le nuove prenotazioni in tutto il mondo sul corto, medio e lungo raggio.