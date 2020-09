FCA

Pirelli

Leonardo

STM

(Teleborsa) - Giornata decisamente positiva per i titoli industriali a Piazza Affari. Fra i migliori del FTSE MIB si classificanocon un guadagno del 4% econ un progresso del 3,5%.Seguecon un incremento del 2,4%, grazie ad una commessa in Regno Unito con BAE Systems , mentre resta in disparte(-4,3%), che risente della correzione dei comparto tech USA.