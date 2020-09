Banca MPS colloca obbligazione Tier 2 per 300 milioni

Banca MPS

(Teleborsa) -ha collocato un’a tasso fisso, con scadenza 10 anni, rimborsabile anticipatamente dopo 5 anni dall'emissione, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari ae con unL’emissione ènon proporzionale con opzione asimmetrica di un compendio costituito, tra l’altro, dada parte di BMPS– Asset Management Company e soddisfa una delle condizioni poste dalla BCE nell'autorizzazione dell’operazione.L’emissione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, condi euro da parte di oltre 120 investitori. La forte domanda ha consentito di incrementare l’ammontare emesso, rispetto ai 250 milioni di euro inizialmente annunciati e ridurre il rendimento offerto, rispetto alla guidance iniziale indicata in area 9%.Il collocamento è stato curato da Morgan Stanley in qualità di Sole Active Bookrunner, insieme a Barclays e MPS Capital Services in qualità di Other Bookrunners.