ERG, collocati Green Bond per 500 milioni di euro

ERG

(Teleborsa) -ha completato il collocamento di un secondo prestito obbligazionario di importo pari adella durata dia tasso fisso, emesso nell’ambito del(EMTN) da Euro 2 miliardi.L’emissione ha assunto la forma del, e si prevede di destinarne circa il 50% al rifinanziamento direcentemente entrati a far parte del portafoglio del Gruppo ERG e il restante 50% circa al finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica in sviluppo e costruzione nele in altri paesi europei.Il prestito obbligazionario è rivolto esclusivamente adell’Euromercato. L’emissione, sottolinea ERG in una nota, ha avuto ampio successo, ricevendo richieste pari a 6 volte l’ammontare delle obbligazioni offerte, da parte di investitori di primario standing e rappresentativi di numerose aree geografiche, significativa la partecipazione di investitori green e sostenibili.Le, che hanno un taglio unitario minimo di, pagano una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,5% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,208% del valore nominale.La data di regolamento è stata fissata per il giorno 11 settembre 2020. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato delladi. È previsto che Fitch Ratings attribuisca all’emissione un rating pari a BBB-., Amministratore Delegato di ERG, ha commentato: “L’emissione di questo secondo Green Bond conferma la nostra strategia di finanziamento attraverso strumenti green e sostenibili coerenti con il nostro modello di sviluppo. Il successo di questa ulteriore emissione obbligazionaria testimonia ancora una volta la grande fiducia degli investitori verso ERG.”