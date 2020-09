Enel completa rifinanziamento obbligazioni ibride

Enel

BNP Paribas

Société Générale

UniCredit Bank

(Teleborsa) - Si è "Tender Offer" lanciata da Enel lo scorso primo settembre , volta al, e alla, dellee aventi un importo pari a, con prima reset date, corrispondente alla prima data per l'optional redemption, al 15 settembre 2021, e cedola pari a 6,625%.L'operazione ha consentito di, in linea con la strategia finanziaria del Gruppo delineata nel, che prevede il. La stessa è inoltre in linea con l'approccio proattivo di Enel alla gestione attiva delle scadenze e del costo del debito del Gruppo, nell'ambito di un programma di complessiva ottimizzazione della gestione finanziaria.Con la conclusione della Tender Offer, laha quindi esercitato il diritto previsto dai termini e condizioni della Tender Offer di aumentare, a sua discrezione, l'ammontare delle obbligazioni da riacquistare originariamente stabilito in 200 milioni di sterline.Si prevede che il regolamento dell'operazione di riacquisto, nonché dell'operazione di emissione del nuovo prestito obbligazionario ibrido perpetuo, avvenga in data 10 settembre 2020.Per la realizzazione dell'operazionenell'ambito del quale hanno agito, in qualità di Dealer Managers, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Santander Corporate & Investment Banking,Corporate & Investment Banking e