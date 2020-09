Scuola, Conte: nessun timore, per la scuola un nuovo inizio

(Teleborsa) - Tutto confermato, laripartirà come previsto il 14 settembre. Non lascia spazio a dubbi il Presidente del Consiglioche lo ha ribadito a più riprese nel corso dellaconvocata a Palazzo Chigi che ha visto protagonisti anche i ministri Azzolina, De Micheli e Speranza in vista dell'apertura dell'anno scolastico"Le famiglie italiane non devono dubitare: abbiamo fatto il massimo per dare ai ragazzi il meglio e per regalare alla scuola un nuovo inizio", ha detto il premier.Il Presidente del Consiglio rassicura sulle misure sanitarie che verranno prese in caso di infezioni in classe. "Potrà scattare – ha spiegato – nel peggiore dei casi unadell'intera: ci potranno essere difficoltà, ma invito a rispettare le regole e affrontare con fiducia questo anno. Quest'anno si torna a scuola, in presenza"."Per lac'è un grande lavoro di squadra", ha detto Giuseppe Conte che ha ringraziato i ministri Azzolina, Speranza, De Micheli, Boccia, oltre al commissario Arcuri, Borrelli "e tutti i rappresentanti di regioni e enti locali".Conte è poi tornato sulle misure intraprese per organizzare la: "Ci sarà unper evitare assembramenti, questo lo decideranno i dirigenti scolastici, le scuole hanno già quantitivi sufficienti di gel e mascherine per affrontate i primi giorni. Abbiamo predisposto la consegna di 11 milioni digratuite per studenti e personale"."A scuola ci sono delle regole, delle misure sanitarie, ma anche adulti preparati. La scuola è il luogo meno rischioso", ha assicurato la ministra dell'Istruzionedurante la conferenza."Se a giugno gli studenti che sostanzialmente erano senza un'aula per via del metro di distanza erano 1 milione – ha spiegato la ministra – oggi sono 50mila". La ministra ha comunque assicurato che la presenza a scuola sarà assicurata anche a loro – "andranno anche senza il metro di distanza ma mettendo la mascherina per questo inizio di anno scolastico" – e ha annunciato un ulteriore stanziamento di"per prendere inaltri locali" oltre agli accordi con teatri, parrocchie o scuole paritarie.Il ministro della Saluteha ringraziato il personale del servizio sanitario nazionale "per quello che hanno fatto nei mesi passati e per quello che faranno ora in questa nuova fase di relazione con le scuole", mentre la ministra dei Trasportiha chiarito le nuove regole sui mezzi di: "per il trasporto locale abbiamo pensato ad un sistema di flussi complessi pensando anche a chi torna al lavoro. Ci sarà obbligo della mascherina chirurgica, il massimo del riempimento è all'80% e una riduzione dei posti in piedi. Dovranno esserci distributori di disinfettante e il personale dovrà verificare che la mascherina sia indossata".