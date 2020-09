Energica Motor Company, finanziamento di 300 mila euro da Simest

Energica Motor Company

(Teleborsa) -si aggiudica, la merchant bank del Gruppo CDP specializzata nell'internazionalizzazione delle imprese.Le risorse, parieuro, sono state erogate ina condizioni agevolate e sono servite ad Energica Motor araggiunto a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni."Desidero ringraziare Simest e il suo Amministratore Delegato Mauro Alfonso per l’opportunità offerta", ha commentato, CEO di Energica, aggiungendo che l'azienda "deve ancora investire per alimentare la crescita soprattutto all’estero, dove la domanda green e del made in Italy è particolarmente forte"., Amministratore Delegato di Simest, ha affermato che Energica "rappresenta la realizzazione del sogno italiano di velocità e design nel XXI secolo". "Sono queste - ha sottolineato - le realtà aziendali che SIMEST vuole supportare, aiutandole prima di tutto a fare catenaccio, ossia consolidare e difendere la propria posizione dalla scalata di attori esteri, e successivamente passare al contropiede, alla conquista di nuovi Paesi e nuove quote di mercato, anche grazie agli strumenti agevolati offerti da SIMEST, per competere e vincere all’estero".