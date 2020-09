Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

informatica

energia

finanziario

Nike

Microsoft

Visa

Apple

Exxon Mobil

United Health

Goldman Sachs

JP Morgan

Bed Bath & Beyond

Amazon

Intuitive Surgical

Comcast

Tesla Motors

Mattel

Henry Schein

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,52% a 27.288 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.316 punti.Balza in alto il(+1,88%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,26%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,96%),(+1,88%) e(+1,65%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,03%) e(-0,84%).del Dow Jones,(+3,18%),(+2,39%),(+1,59%) e(+1,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,44%.scende dell'1,66%.Calo deciso per, che segna un -1,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,10%.(+12,36%),(+5,69%),(+3,75%) e(+3,33%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,60%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,63%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,29%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,26%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,9%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 53,1 punti; preced. 53,1 punti)15:45: PMI servizi (atteso 54,7 punti; preced. 55 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,33 Mln barili; preced. -4,39 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 845K unità; preced. 860K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso -0,1%; preced. 13,9%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,5%; preced. 11,2%).