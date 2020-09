E' boom della RC familiare soprattutto nel Mezzogiorno

(Teleborsa) -, che consentono ai membri di una stessa famiglia di poter utilizzare la classe di merito più favorevole maturata su un qualsiasi membro del nucleo. Molti italiani ne hanno approfittato, secondo l’indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat:, il 28% del campione, ha dichiarato di aver sottoscritto o rinnovato una polizza usufruendo di questa modalità.Da un punto di vista territoriale, hanno approfittato di questa opportunità(31,6%), seguiti dagli abitanti del(29,3%). Meno propensi ad usufruire della nuova norma invece, i rispondenti del Nord Ovest: solo il 22% ha dichiarato di averla utilizzata.Ile, infatti, esaminando il campione dal punto di vista dell'età, ildegli assicurati con un’età compresaha dichiarato di aver approfittato dell’RC familiare.Ladegli utenti ha approfittato della norma sull'RC Familiare pe(il 90% circa ha eseguito trasferimenti da auto ad auto oppure da auto a moto o viceversa), e solo l'8,4% dei casi ne ha approfittato per assicurare un mezzo nuovo, anche se in questo caso i numeri risentono del forte arresto che il settore automobilistico e motoristico in generale ha subito durante l'emergenza Covid19.