Black Friday, Crif: boom di domanda di BNPL (+104%)

(Teleborsa) - Nel mese di novembre 2025 fino al weekend del Black Friday, lain particolare per il, ma si osserva anche una buona performance per quanto riguarda il Prestito Finalizzato tradizionale (+30%). L'anticipo e lo strascico delle offerte anche nei giorni successivi si riflette sull'andamento della domanda di credito, in particolare per i prodotti più innovativi, che mostrano una forte crescita già a partire dalla seconda settimana di novembre. È quanto emerge da un'La maggior parte delle richieste di credito proviene dalla(31% sia per il BNPL sia per i prestiti finalizzati) e dai(37% per il BNPL, 30% per i prestiti finalizzati). Sono infatti i clienti Millennial e Gen X ad aver approfittato maggiormente dei prezzi vantaggiosi del Black Friday, aumentando le interrogazioni giornaliere di oltre il 50% rispetto alla media di ottobre (+54% i Millenials e +53% per la Gen X).Tuttavia, anche laregistra un buon interesse, con un aumento delle richieste di credito rispettivamente del 40% e del 35%. Inoltre, focalizzando l'attenzione sulle forme di credito più innovative, oltre il 20% è targato Generazione Z (21% per il BNPL e 20% per i prestiti finalizzati) mentre, prendendo in considerazione i prestiti tradizionali, si osserva che i Baby Boomers hanno ancora una quota rilevante (19%).Nel weekend del Black Friday, lain particolare Basilicata (+34,7%), Umbria (+30,7%) e Sicilia (+28,9%).Lein particolare in Lombardia (+14%) e Friuli-Venezia Giulia (+15,4%).