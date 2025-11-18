Lavoro: in 2024 crescita costante, salgono intermittenti

(Teleborsa) -accompagnata da un incremento dei(+4,9%) e(-2,5%) rispetto all’anno 2023: lo conferma l'Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato pubblicato oggiNel complesso, ilNel corso del 2024n aumento del 2 per cento rispetto al 2023. Le retribuzioni medie annue, pari a 24.486 euro, crescono del 3,4 per cento, mentre il numero medio di giornate retribuite si attesta a 247.professionale resta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente: gli operai (9.850.462 lavoratori) continuano a rappresentare il 56% del totale, circa la metà della platea, seguiti dagli impiegati (il 37%), dagli apprendisti e, in quote più contenute, da quadri e dirigenti. Rispetto al genere, i lavoratori maschi rappresentano il 57% del totale con una retribuzione media annua di 27.967 euro, mentre per le lavoratrici la retribuzione media annua si attesta a 19.833 euro.Nel complesso, llmeno fino alla classe 55–59 anni, e per il 2024 risulta pari a 24.486 euro. La lettura territoriale dei dati mostra una concentrazione più elevata dell’occupazione nelle aree del Nord (il 31,4% dei lavoratori dipendenti lavora nelle regioni del Nord-ovest, il 23,3% in quelle del Nord-est), seguite dal Centro con il 20,7%, e dal Mezzogiorno con il 17,2%, secondo una configurazione che continua a rispecchiare la diversa composizione dei sistemi produttivi regionali. Anche le retribuzioni medie si dispongono lungo questa stessa geografia, con livelli più alti nelle due ripartizioni del Nord: rispettivamente 28.852 euro nel Nord-ovest e 25.723 nel Nord-est.ha coinvolto 758.699 persone e si conferma una forma di impiego concentrata soprattutto nelle aree del Nord, mentre il Centro e il Mezzogiorno registrano quote più contenute. La presenza femminile è leggermente prevalente e il profilo retributivo riflette la natura discontinua di questa tipologia contrattuale: la media annua, pari a 2.648 euro, cresce al salire dell’età e presenta scostamenti ridotti tra uomini e donne. Gli importi più elevati si osservano nelle classi di età più mature, in particolare tra i 60 e i 64 anni e oltre i 65.che nel 2024 mostra un lieve arretramento. I lavoratori con almeno una giornata retribuita nell’anno sono 915.062. In questo segmento prevale la componente maschile e il livello retributivo medio, pari a 10.578 euro, evidenzia un divario di genere più marcato rispetto all’intermittente, con 11.839 euro per gli uomini e 8.889 per le donne. Le retribuzioni variano sensibilmente anche per età: gli uomini raggiungono i valori più alti nella fascia 35–39 anni, mentre per le donne il picco si registra tra i 30 e i 34 anni. Anche la distribuzione territoriale segue una traiettoria precisa, con una maggiore presenza nelle regioni del Nord e quote via via più contenute nelle aree centrali e meridionali.