Sanlorenzo avvia il programma di acquisto di azioni proprie

Sanlorenzo

(Teleborsa) -comunica l'sulla base della delibera autorizzativa approvata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 31 agosto 2020. La Società, precedentemente all'avvio del piano, non deteneva azioni proprie in portafoglio.Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla predetta delibera assembleare, anche in più tranche, fino a un numero massimo pari a 3.450.000 azioni (pari al 10% del capitale sociale sottoscritto e versato), entro il 28 febbraio 2022 (18 mesi dalla delibera assembleare).Nel frattempo il player della nautica di lusso è protagonista a Piazza Affari, tra i titoli del FTSE MIB, chiudeno la seduta con un rialzo del 2,43%.