FS Sistemi Urbani si aggiudica il Premio Urbanistica con Rail City Lab di Torino

(Teleborsa) -, società del Gruppo FS Italiane, è fra le vincitrici del, per la categoria “Rigenerazione ambientale, economica e sociale”. Il concorso, indetto dalla rivista scientifica dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), ha selezionato i progetti preferiti dai visitatori di, evento organizzato da. La premiazione della 17esima edizione "Progetti per il Paese" avverrà alla Triennale di Milano dal 17 al 20 novembre 2020.FS Sistemi Urbani, impegnata nella valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo non funzionale all'attività ferroviaria, si è aggiudicata il riconoscimento con il progetto, che ha interessato le sette principali aree dismesse di proprietà del Gruppo FS Italiane nella città di, per un totale di circa 500.000 mq. Il progetto è stato oggetto di un workshop a Torino, nel 2019, sulla rigenerazione urbana sostenibile ed ha coninvolto istituzioni locali, progettisti, mondo accademico, cittadinanza sui temi della sostenibilita delle connessioni e del vivere la città.L’obiettivo di FS Sistemi Urbani dii propri asset e la visione di sistema che la società supporta, hanno comportato l’elaborazione e la promozione, in accordo con gli Enti e le Amministrazioni competenti, diin grado di generare un sistema urbano complesso, capace di integrare sinergicamente la rete infrastrutturale con i servizi strategici.