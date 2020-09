Coronavirus, il virus corre ancora in India e nelle Americhe

(Teleborsa) - Più di un milione di decessi dada inizio pandemia. Dopo il bilancio della France Press, anche quello dellaha certificato la milionesima vittima daStando ai dati dell'università americana la pandemia da Coronavirus continua a correre nellee in. L'epicentro della crisi sembra infatti oscillare tra queste zone del mondo che rappresentano il 63% dei contagi totali registrati da Covid-19 finora nonostante contino solo il 27,6% della popolazione globale.Se è vero che glicontinua a rimanere il paese più colpito al mondo, il Sud e Centro America restano i più rappresentati nella classifica dei 10 Stati che più stanno soffrendo a livello sanitario la pandemia con 5 posti occupati. Al, terzo paese più colpito al mondo con 4,7 milioni di casi di Coronavirus accertati e 142mila decessi, seguono(818.203 casi e 25.641 decessi),(808.714 casi e 32.324 decessi),(733.717 casi e 76.603 decessi) e(723.132 casi e 16.113 decessi).Continua a correre la pandemia anche in, secondo paese al mondo per numero di contagi con poco più di 6,1 milioni di contagi accertati e ormai quasi 100mila vittime (96.318). Solo nelle ultime 24 ore nel subcontinente indiano si sono registrati più di 70mila nuovi casi e 776 vittime da Covid-19.Così ieri ilha commentato la notizia della milionesima vittima da Covid-19: "è un numero impressionante e purtroppo ancora in crescita – ha scritto sulla sua pagina Facebook il ministro della Salute – Dobbiamo impegnare tutte le nostre energie per combattere il virus, puntando sulla ricerca scientifica per cure e vaccini efficaci e sicuri". E ha aggiunto: "nel frattempo ciò che fa davvero la differenza restano i comportamenti corretti di ciascuno di noi. Servono ancora massima attenzione, serietà e prudenza".