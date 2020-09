Aeroporti italiani, ENAC-Assaeroporti: tutelare investimenti e livelli occupazionali

(Teleborsa) - Si è svolto oggi, 30 settembre 2020, un incontro tra, l’Associazione delle società di gestione aeroportuale italiane. La riunione, convocata su richiesta dell’Associazione, ha visto la partecipazione del Presidente dell’ENAC, dei Vice Presidenti e del Direttore Generale di Assaeroporti.L’incontro è stata l’occasione per avviare un confronto, in visione prospettica, sul futuro degli aeroporti, duramente colpiti dalla crisi, e sulla necessaria ripartenza del settore, strategico per la ripresa economica del Paese.I vertici associativi, inoltre, hanno rappresentato all’ENAC le criticità legate all’attuazione degli investimenti programmati e hanno ribadito la necessità di includere anche gli interventi aeroportuali tra quelli finanziabili con il, in considerazione della loro importanza rispetto all’accessibilità del Paese e alle positive ricadute per le Comunità territoriali.Grande preoccupazione, infine, è stata sollevata dagli aeroporti in merito al possibile impatto sociale dell’emergenza in atto e alla improcrastinabile necessità di interventi del Governo tesi a supportare l’intera filiera del trasporto aereo per tutelare, in primis, i livelli occupazionali.Il, ha ribadito il supporto dell’Ente ad iniziative tese al sostegno del settore in questo momento di crisi.