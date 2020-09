BCE, Lagarde vuole una strategia più inclusiva: dobbiamo parlare alle persone

(Teleborsa) - Ladeve aprirsi al grande pubblico. È questo il messaggio lanciato dalla presidentenel suo intervento all'apertura della conferenza annuale "The Ecb and Its Watchers" a Francoforte."Deve spiegare meglio al pubblico generale cosa fa e perché e deve parlare alle persone che normalmente non raggiunge – ha dichiarato Lagarda – Questo imperativo ha ricadute a cascata su tutti gli elementi della nostra revisione della strategia, il nostro obiettivo di inflazione, i nostri strumenti e la loro efficacia e come teniamo contro delle sfide che stanno a cuore alle persone, come ile le".E proprio sulla revisione della strategia BCE la presidente francese si è concentrata nel suo discorso. Il termine della– lanciata a inizio mandato lo scorso anno, sospesa a causa dele ripresa nelle ultime due settimane – è atteso tra un anno ma Christine Lagarda ha ribadito i punti fermi di cui si dovrà tener conto fin da ora, cioè l'inserimento di obiettivi enella politica monetaria a cui si sommano i principi di equità e lotta alle disuguaglianze. Questioni tecniche e già oggetto diall'interno dell'area Euro con cui dovrà fare i conti l'Istituzione bancaria europea nei prossimi mesi.Tre gli elementi chiave individuati dalla Lagarde nella revisione strategica: la definizione dell'obiettivo di, la sua relazione con l'e, infine, lal'efficacia della politica monetaria. Elementi però che vanno condivisi con il pubblico su cui andranno a impattare."Sono totalmente impegnata su questa visione. La politica monetaria – ha concluso la presidente della BCE – può essere credibile solo se assicura che i nostri obiettivi siano compresi e condivisi dalleche. Come Banca centrale indipendente, rendiamo e continueremo a rendere conto a loro".