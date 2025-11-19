AI, Urso: "Italia protagonista promuovendo visione antropocentrica"

(Teleborsa) - "Siamo tutti testimoni di una profonda rivoluzione tecnologica che sta trasformando i modelli di impresa, le società e le nostre relazioni. L'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, la cybersicurezza e i nuovi modelli di business digitali stanno offrendo opportunità senza precedenti, ma anche sfide globali complesse e urgenti che dobbiamo affrontare insieme. L'Italia non intende limitarsi a partecipare a questa rivoluzione: intende essere protagonista, promuovendo una visione antropocentrica in cui la scienza resta al servizio dell'uomo". È quanto ha affermatoin un"Questa – ha proseguito– è la strada tracciata dal nostro governo attraverso la legge nazionale sull', che ha anticipato il Regolamento UE che abbiamo contribuito a realizzare, riaffermando il nostro ruolo in ambito innovativo, anche grazie allo stanziamento di 1 miliardo di euro dedicato alle startup specializzate italiane. Abbiamo sviluppato inoltre una Strategia nazionale sulle Tecnologie Quantistiche per rafforzare la ricerca e l'industria del settore, promuovendo partenariati pubblico-privato ben sapendo quanto e' importante il ruolo delle nostre università nella meccanica quantistica presenti nel Nord, in Lombardia e in Piemonte, ma anche alcune università meridionali, come la Federico II a Napoli. Parallelamente, abbiamo elaborato una Strategia per le tecnologie virtuali e aumentate per lo sviluppo di tecnologie immersive nelle filiere produttive e nei percorsi di formazione"."Altro tassello – ha aggiunto il– quello che riguarda i data center: in questo momento essi rappresentano importanti potenzialità di sviluppo per il nostro Paese e proprio per questo, dopo una consultazione popolare e pubblica, abbiamo delineato una strategia nazionale affinché possano svilupparsi nel nostro Paese più in armonia, non solo per intenderci nell'area più appetibile che è la Lombardia".