Decarbonizzazione e rilancio post-covid: tecnologie e progetti ENEA

(Teleborsa) - La nuova frontiera dell’idrogeno, le batterie innovative, le fuel cell, la "cattura" della CO2, i biocarburanti e i nuovi materiali per il fotovoltaico ad alta efficienza, ma anche progetti, infrastrutture di ricerca e modelli innovativi di produzione e consumo come le comunità energetiche. Queste leal centro diil nuovo numero della rivista ENEAdedicato allacome motore di crescita e occupazione e agli impatti della crisi sullo scenario energetico.Tema centrale: alcune stime parlano di un calo deldella domanda globale di energia, il peggiore da oltre 70 anni, e di un -8% delle emissioni di CO2, il livello più basso dal 2010, frutto però del blocco forzato delle attività più che di politiche e comportamenti "virtuosi"."Glisul sistema energetico del covid-19 saranno maggiori delle precedenti recessioni e, nel lungo periodo, potrebbero definire e persino rimodellare il sistema energetico", avverte F, direttore generale di IRENA, l’Agenzia internazionale per le fonti rinnovabili, sottolineando che “siamo a una svolta per il nostro futuro che richiede sforzi mai visti, dalla generazione e produzione di energia alle modalità di utilizzo”. Di fatto, secondogli investimenti necessari per la completa decarbonizzazione del settore energetico potranno arrivare fino ada oggi al 2050 (Global Renewables Outlook: Energy Transformation 2050).Altro tema strategico laper accelerare la transizione energetica e far ripartire l’economia: strategie e proposte emergono da